Почему сейчас самолеты летают медленнее, чем 40 лет назад

В 2020 году на борту самолетов можно найти и комфортабельные спальные места, и изысканную еду, и разнообразные мультимедийные центры и даже wi-fi. Еще полвека назад всех этих благ у авиации не было, но при этом самолеты летали куда быстрее. Почему? Разбирался "Рамблер", передает Day.Az.

Если сегодня рейс из Нью-Йорка в Хьюстон занимает четыре часа, то в 1973 году пассажиры могли добраться из одного города в другой всего за три часа.

Основная причина такой "медлительности" современных самолетов - обычная экономия. За прошедшие годы цены на топливо выросли в несколько раз, и теперь авиакомпаниям гораздо выгоднее чаще кормить пассажиров, чем прилетать в пункт назначения на час быстрее.

К тому же десятки лет назад самолеты конструировали иначе. В частности, лайнеры имели другую форму крыла. Она позволяла им летать быстрее, но платить за скорость приходилось жестким взлетом и жесткой посадкой. А как известно, - это самые опасные этапы полета. Поэтому сейчас самолеты конструируют иначе - они действительно стали медленнее, но при этом безопаснее.