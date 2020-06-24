Точный гороскоп на среду: День может принести вам новые идеи и новые возможности

Сегодня звезды гороскопа будут склонять вас к тому, чтобы игнорировать мнение других, проявляя самостоятельность и инициативу. День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность. Желание покритиковать кого-либо также может возникать в течение дня неоднократно - в глаза будут бросаться недостатки окружающих. В то же время собственная самооценка обещает быть на высоте - этим можно воспользоваться при устройстве на работу, продвижении своих проектов и т.д.

Овен

Сегодня звезды гороскопа советуют Овну поискать свой путь если и не к сердцам окружающих, то хотя бы к их умам. Люди, чье мнение для Овна небезразлично, сегодня сумеют в полной мере оценить его новые идеи и нестандартный подход. Со временем это позволит ему укрепить свое положение или повысить свой статус. Так что, Овны, не теряйте времени: если вы хотите продемонстрировать свой интеллект в самом выгодном свете - смело идите вперед!

Телец

Сегодня в голове у Тельца может появиться немало идей относительно домашнего хозяйства, обустройства дачи или дома. Едва появившись, они потребуют от него решительных действий. Ну а поскольку в одиночку такие дела не делаются, Телец захочет подключить к осуществлению своих планов домочадцев. Такой командирский настрой способен обеспечить сегодня Тельцу немало претензий со стороны близких людей. Дела делами, но командовать-то зачем? Да и так ли Телец уверен в своих грандиозных планах?

Близнецы

Сегодня в доме Близнецов или на их рабочем столе может царить ужасный кавардак - Близнецы, даже если захотят, вряд ли сумеют избавиться от беспорядка. Звезды гороскопа говорят, что в их жизни грядут перемены, и хаос вокруг - лишь отражение этого процесса. Близнецы будут слишком захвачены новыми глобальными идеями и планами, чтобы тратить время на банальную уборку. Впрочем, сделать это им все-таки не повредит - если и не сегодня, то хотя бы через день.

Рак

Сегодня Раку может представиться весьма заманчивая возможность, связанная с финансами, - если он откажется от нее, то будет долго об этом жалеть. Возможно, новый проект потребует от Рака отказаться от старого плана действий или даже пойти на попятную в каком-то вопросе. Если Рак уверен в том, что его новые шаги будут намного эффективнее прежних, ему стоит рискнуть. Если же нет - нужно ли менять шило на мыло?

Лев

Сегодня Лев имеет все шансы сделать что-то очень полезное не только для себя, но и для других, - но лишь в том случае, если он сумеет донести до окружающих суть своих новаторских идей. Звезды гороскопа обещают Льву, что его интеллектуальный потенциал сегодня достигнет заоблачных высот, однако общение с окружающими будет его слабым местом. Только призвав на помощь терпение и дипломатию, Льву удастся обойтись без ссор и продвинуться вперед в осуществлении своих задумок.

Дева

Сегодня обстоятельства не дадут Деве возможности расслабиться и заняться тем, чем она считает нужным. Наоборот, они будут то и дело теребить ее, требуя активных действий. Волей-неволей Деве придется принять эти правила игры, и в конце дня она даже может войти во вкус. В процессе Дева способна с удивлением обнаружить, что ее мозг сегодня работает на удивление ясно и четко, предлагая ей изящные ходы, до которых она раньше бы не додумалась.

Весы

Сегодня счастье Весов - в их собственных руках! Вернее, в их собственной голове. Звезды гороскопа утверждают, что силой мысли Весы вполне способны изменить мир вокруг. Не уверены в каком-то деле? Скажите, что оно вам по плечу. Чувствуете упадок сил? Убедите себя в том, что вы полны энергии и энтузиазма! Звезды гороскопа обещают: как вы скажете, так и будет. Главное для Весов сегодня - мыслить в правильном ключе, ведь не только позитивные мысли имеют способность сбываться!

Скорпион

Сегодня у Скорпиона могут возникнуть трудности с самоорганизацией и дисциплиной: ему вдруг захочется нарушить свой однообразный жизненный ритм. Не противьтесь этому чувству! Звезды гороскопа обещают, что поддавшись желанию сделать что-то спонтанное, от души, Скорпион сегодня не прогадает. Этот порыв может принести в его жизнь новые впечатления и эмоции, а также дать начало новым проектам, которые имеют все шансы оказаться успешными.

Стрелец

Сегодня Стрельцу будет трудно сосредоточиться на чем-нибудь одном, ведь вокруг столько интересного, что глаза разбегаются! В течение дня жизнь способна то и дело подбрасывать ему что-то любопытное, заставляющее переключать свое внимание. Новые впечатления, люди, идеи, планы, дела... Способности Стрельца к концентрации сегодня близки к абсолютному минимуму. Зато Стрелец будет открыт для любых новых веяний и идей. Если, конечно, влетев в одно ухо, они у него тут же не вылетят из другого.

Козерог

Сегодня Козерог будет демонстрировать прекрасную бойцовскую форму! И окружающие смогут это по достоинству оценить, ведь воевать Козерог собирается именно с ними. Впрочем, в глазах Козерога все может выглядеть прямо наоборот: с его точки зрения именно окружающие будут провоцировать его, вынуждая защищаться. Но факт есть факт: Козерог сегодня будет склонен добиваться своего, мало обращая внимания на чужое мнение и чужие интересы.

Водолей

Сегодня мысли Водолея способны легко перескакивать с одного на другое - в его голове будет тесно от идей! Это вовсе не означает, что все его мысли окажутся ценными, однако ум Водолея будет открыт и свободен от шаблонов, а значит, вероятность произвести какую-нибудь очень удачную идею у него сегодня велика. Главное - суметь выделить действительно стоящие мысли из общей массы. А вот как раз с этим, как обещают звезды гороскопа, у Водолея могут быть проблемы.

Рыбы

Сегодня - день, когда Рыбы способны с головой увлечься любой, даже самой мелкой, проблемой. Навязчивая мелодия, гремящая в голове; рабочий вопрос, не дающий покоя; сильные эмоции по мельчайшему поводу - все это сегодня будет выбивать Рыб из колеи, мешая им сосредоточиться на чем-то действительно важном. Впрочем, у этого есть и свои плюсы: погружаясь в свой микромир, Рыбы способны понять суть вещей до атомов и молекул. Это поможет им в делах, требующих дотошности и конкретики.