Не совсем парад: астрономы призвали не паниковать из-за положения планет 4 июля

В преддверии 4 июля в ряде СМИ и соцсетей появились зловещие материалы, предрекающие миру очередной апокалипсис из-за так называемого парада планет, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Между тем, астрономы разъясняют картину небесного неба в июле в целом и 4-5 июля в частности, успокаивая тревожащихся людей: опасаться якобы зловещих предзнаменований небес не стоит.

Хотя на июльском вечернем небе, действительно, будет что посмотреть.

Например, 4 июля Земля окажется на самом дальнем расстоянии от Солнца, 5 июля произойдет третье в этом году затмение Луны, а 28 июля прольется на Землю звездный дождь - в эту ночь настанет максимум действия метеорного потока Южные дельта-Аквариды.

Кроме того, весь июль буду противостоять планеты-гиганты Юпитер и Сатурн, которые отлично видны на ночном небе.

Что касается так называемого парада планет, то, как говорится на сайте Московского планетария, если взглянуть на Солнечную систему как бы сверху и от Солнца, то, действительно, 6 планет выстроились практически в один ряд, друг за другом.

"С 4 июля мы можем наблюдать ночью Марс, Юпитер и Сатурн, а утром Венеру. До 14 числа видимость Сатурна и Юпитера будет только улучшаться, потому что они как раз войдут (Юпитер 14 июля, а Сатурн - 21 июля) в противостояние с Солнцем, то есть будут хорошо отражать солнечный свет и наблюдать за ними будет удобнее всего",