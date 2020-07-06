Три совета, которые помогут наладить сон

По различным оценкам, примерно треть взрослого населения спит меньше рекомендованного. Отсутствие полноценного отдыха в ночное время было связано с рядом проблем, от диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, до депрессии и автомобильных аварий.

К счастью, ученые занимаются исследованием и способов, которые помогут уснуть быстрее, не прибегая при этом к медикаментам, передает Day.Az со ссылкой на Новости Ю.

Мобильные устройства



О негативном влиянии электроники врачи говорят уже давно. Синий свет, изучаемый устройствами, блокирует выработку мелатонина, гормона, который способствует сну. Рекомендуется отказываться от использования телефонов и прочих устройств минимум за 90 минут до сна.

Алкоголь

Многие люди считают, что бокал вина поможет быстрее уснуть. Возможно, это так, но сам сон будет нарушен. Употребление алкоголя перед сном заставляет чаще подниматься ночью в туалет. Также оно было связано с повышенным риском лунатизма, апноэ во сне и снижением выработки мелатонина.

Температура в комнате



Помимо отказа от электроники и алкоголя, стоит отказаться от жары в комнате. Улучшить сон можно поддерживая температуру на уровне 18-20 градусов. Жара в комнате может привести к нарушению цикличности сна. Еще одним преимуществом прохладной комнаты является активация коричневого жира, что помогает сжигать калории даже во время сна.

