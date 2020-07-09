Как убрать жир на животе

Вы регулярно занимаетесь спортом, правильно питаетесь, но все равно не можете похвастаться плоским животом? Day.Az со ссылкой на Glamour.ru рассказывает, почему не получается избавиться от жира на животе.



Вам не хватает магния

Магний считается одним из самых важных элементов для человеческого организма. Он участвует в более чем трех сотнях химических реакций, помогает работе сердца и регулирует уровень сахара в крови. Если организму не хватает магния, уровень инсулина и глюкозы растет, что приводит к набору веса и появлению лишних сантиметров на талии. В худшем случае нехватка магния может стать причиной ожирения и диабета.

Рекомендуемое количество магния для женщин до 30 лет составляет 310 мг в день, а для женщин старше 30 лет - 320 мг. Магний содержится в зеленых овощах, какао, яйцах, бобовых, крупах и орехах, так что смело добавляйте эти продукты в свой рацион.

Вы пренебрегаете силовыми тренировками

Считается, что силовые тренировки - удел бодибилдеров и тех, кто хочет накачать мышцы. Это большое заблуждение, поскольку в борьбе с лишним весом силовые тренировки гораздо эффективнее кардионагрузок. Судите сами: во время кардио вы сжигаете много калорий, но сразу после тренировки процесс повышенного расхода энергии прекращается. После силовой тренировки повышенный расход, наоборот, продолжится, потому что организм будет тратить энергию на восстановление.

Эффективность силовых нагрузок в борьбе с лишним весом также доказана научно. Исследование Университета Арканзаса показало, что регулярные интервальные тренировки позволяют снизить содержание жира в организме на 20 % и избавиться от лишних сантиметров на талии всего за две недели.

Вы спите менее восьми часов в сутки

Не секрет, что здоровый сон - залог хорошего самочувствия. Но знаете ли вы, что недостаток сна может привести к набору веса и даже ожирению? К такому выводу пришли специалисты нью-йоркского Центра изучения ожирения: согласно их исследованию, в организме человека, который пренебрегает полноценным сном, вырабатывается гормон грелин, который стимулирует аппетит.

Чтобы избежать проблем и неприятных последствий, врачи советуют спать не менее восьми часов каждый день. Если у вас бессонница, позаботьтесь, чтобы в спальне было темно и прохладно, отложите смартфоны и другую технику за несколько часов до сна, а также старайтесь не пить кофе после обеда.

Вы часто пьете газированные напитки

Вы явно недооцениваете вред газированных напитков, если время от времени пьете колу. Дело в том, что газированная вода не утоляет жажду, а наоборот, только повышает ее, вынуждая вас не ограничиваться одним стаканом газировки. Банка колы объемом 330 мл содержит 35 граммов сахара - а это 9 чайных ложек, суточная норма сахара для мужчин (женская норма составляет 6 ложек).

Не менее опасны для фигуры и диетические газированные напитки. Вместо сахара они содержат искусственные подсластители, которые могут нарушить метаболизм. Когда вы пьете диетическую колу, организм чувствует сладость, но не получает калорий, в результате чего нарушается механизм насыщения и вам наверняка захочется съесть что-нибудь сладкое, даже если вы не голодны.

Вы употребляете слишком много соли

Щедро солите каждое блюдо? Диетологи советуют избавиться от этой привычки. Суточная норма соли составляет 15 граммов, а это гораздо меньше того, сколько получает человек вместо с соусами, полуфабрикатами и хлебом (соль содержит даже сладкая выпечка). Исследования показали, что избыток натрия возбуждает центр голода в мозге и вызывает жажду. Кроме того, хлор, содержащийся в поваренной соли, нарушает выработку гормонов, регулирующих вес. Решить проблему просто: вместо соли используйте во время готовки специи и травы.

Вы злоупотребляете алкоголем

Не секрет, что алкогольные напитки достаточно калорийны. Например, банка пива содержит 110-150 килокалорий, а коктейли с добавлением сиропов могут обогнать по калорийности мороженое и сладкую выпечку. Три-четыре коктейля - и вот вы уже съели плитку молочного шоколада, т. е. пятую или шестую часть рациона, который вам необходим в течение дня. Так что неудивительно, что употребление алкоголя может способствовать набору веса и появлению животика.

Диетологи рекомендуют ограничиваться двумя бокалами спиртного во время вечеринки и отказаться от арахиса и чипсов в качестве закуски - они содержат большое количество соли, которая, как мы уже объясняли выше, также наносит вред вашей фигуре.