Диета Сонома поможет похудеть и укрепить здоровье. В чем секрет

Что такое диета Сонома?

Этот план питания еще в 2004 году разработал врач-диетолог Конни Гуттерсен, опираясь на правила средиземноморской диеты. Как и любой врач, при создании диеты Конни был заинтересован не только в эффективном снижении веса, но и в поддержании здоровья всех систем организма. Диета разделена на три фазы, последняя из них в идеале должна стать вашим постоянным стилем питания. Вдохновленная принципами средиземноморской диеты, система Сонома концентрируется на употреблении натуральных овощей и фруктов, постного белка и полезных жиров. При этом она полностью исключает полуфабрикаты, рафинированные продукты и добавленный сахар. Помимо снижения веса, диета Сонома обеспечивает профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и преждевременного старения (благодаря обилию антиоксидантов в разрешенных продуктах).

Как работает диета Сонома

Как уже было сказано выше, диета делится на три фазы или волны. Первая - самая ограничительная, именно она запускает процесс потери веса. Продолжительность первой волны - 10 дней. В эти десять дней стоит исключить из рациона все продукты с добавленным сахаром, в том числе мед и натуральные сиропы, рафинированные зерна (белый рис, обработанную пшеницу, продукты из белой муки), все насыщенные жиры - майонез, сливочные заправки для салата, все растительные масла, кроме оливкового первого отжима. Также запрещены крахмалистые овощи и фрукты, все виды алкоголя и жирных молочных продуктов.

Помимо внушительного списка запрещенных продуктов, первая волна диеты подразумевает строгое ограничение по размеру порций. Общий вес одной порции не должен превышать 500 г, для удобства Конни рекомендует использовать тарелки диаметром не более 22 см. Большую часть рациона в течение первых 10 дней составляют овощи, постное мясо, приготовленное без масла, яйца (не более 2 в день) и низкокалорийные фрукты (черника, клубника, яблоки и абрикосы) не более 1 раза в день. Активные физические нагрузки во время первой волны не рекомендуются, так как калорийность пищи слишком мала и это может не лучшим образом отразиться на состоянии здоровья.

Вторая волна по времени не ограничена, Гуттерсен рекомендует оставаться в ней, пока вы не достигнете желаемого веса. Помимо продуктов, разрешенных в первой фазе, вводятся новые, которые раньше были запрещены. В рацион можно вернуть абсолютно любые овощи, кроме белого картофеля (батат разрешен), все фрукты (самые калорийные из них - бананы и дыни, не более 1 раза в сутки), греческий йогурт без добавок, сыр в ограниченных количествах, сухое вино - не более бокала в день.

Ограничения по объему порций снимаются, однако автор диеты подразумевает, что после 10 дней строгих ограничений, ваш желудок адаптируется к меньшему количеству еды. Помимо запрещенных ранее продуктов, возвращается и спорт: это могут быть как тренировки в зале, так и пробежки, пилатес или йога.

Третья волна - это фаза поддержания достигнутых результатов, которая в идеале должна стать вашим постоянным стилем питания. Здесь остаются все разрешенные во второй фазе продукты, однако рацион становится более гибким. Напоминаем, что в эту фазу вы переходите после того, как достигли желаемого веса, так как она подходит для поддержания результата, а не дальнейшего похудения.

Эта фаза разрешает продукты с более высоким содержанием углеводов: десерты, полножирные молочные продукты, рафинированные зерна и белый картофель - но по прежнему в ограниченных количествах. Если вы видите, что снова начали набирать вес, рекомендуется вернуться ко второй волне.

Польза для организма

Помимо нормализации веса, диета Сонома обещает пользу для разных систем организма. Во‑первых, такое питание благотворно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы. Исключение рафинированных жиров и полуфабрикатов, позитивно отражается на уровне НЛПЛ (плохого холестерина), способствует очистке сосудов и обеспечивает профилактику образования тромбов.

Отказ от быстрых углеводов и добавленного сахара заметно снижает риск сахарного диабета, обеспечивает профилактику депрессии, стимулирует работу мозга и заметно улучшает общее состояние здоровья.

Кроме того, такой тип питания помогает бороться с преждевременным старением, благодаря продуктам, богатым антиоксидантами. Ягоды, фрукты, оливковое масло - настоящий кладезь активных веществ, которые борются со свободными радикалами, стимулируют выработку коллагена и замедляют процессы старения не только снаружи, но и изнутри.

Фото: LEGION-MEDIA

Bazaar.ru