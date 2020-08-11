Точный гороскоп на вторник: День обещает быть наполнен впечатлениями и общением

Сегодня гороскоп едва ли позволит вам усидеть дома - одна только мысль о том, чтобы провести день в четырех стенах, способна будет вызвать в вашей душе бунт. Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости. День обещает быть наполнен впечатлениями, общением и способен принести массу положительных эмоций. Главное, старайтесь не акцентироваться на досадных мелочах и следите за языком, чтобы случайно не сказать то, о чем потом можете пожалеть.

Овен

Сегодня большую часть времени Овну придется принимать решения буквально на бегу. Однако этого мало! Ситуация будет складываться так, что ему необходимо действовать еще быстрее, чтобы успеть, - иначе он рискует упустить представляющиеся возможности. Зато если Овен сегодня проявит чудеса расторопности, то сумеет обойти конкурентов и в конечном итоге взять первый приз.

Телец

Сегодня Тельца может подвести дипломатичность. Точнее, ее недостаток, который в течение дня будет ощущаться окружающими Тельца людьми достаточно остро. Сам же Телец может даже не подозревать о том, что его резкие высказывания задевают чьи-то чувства. Более того, он вряд ли поверит, если кто-либо скажет ему об этом! Однако факт остается фактом: сегодня Тельцу надо внимательно следить за своим острым, как бритва, языком. Иначе это может плачевно отразиться на его взаимоотношениях.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут просто идеальным исполнителем! Они способны ловить на лету пожелания окружающих и спокойно претворять их в жизнь. А вот на месте руководителя Близнецы могут чувствовать себя неуютно: день не склоняет их к тому, чтобы проявлять инициативу и брать на себя ответственность за результат. Так что лучшее, что Близнецы-начальник может сделать сегодня - это устроить себе выходной. За то время, пока он отдыхает, Близнецы-подчиненный успеет переделать массу дел!

Рак

Сегодня звезды гороскопа советуют Раку задуматься над тем, все ли его устраивает? Возможно, он устал от повседневной рутины? Или в его жизни назрели перемены? В этом случае Раку стоит собраться с духом и рискнуть. Сегодняшний день вполне подходит для того, чтобы он решительно начал менять что-то в своей жизни. Это могут быть и глобальные перемены, и менее значительные обновления. Не бойтесь сделать шаг навстречу новому, иначе вы рискуете надолго застрять во вчерашнем дне!

Лев

Сегодня залогом успеха Льва в делах станет лозунг "Знание - сила!". Ему стоит подумать о том, как поднять планку своего профессионализма, чтобы продвинуться в карьере. Возможно, Льву есть смысл пойти на обучающие курсы, заняться самообразованием или немного поработать подмастерьем у более опытных коллег. Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Льва в голове, тем больше новых дверей откроется перед ним. И тем заманчивей окажутся перспективы.

Дева

Сегодня день для Девы будет связан с поиском и обработкой информации, причем эта информация может быть взята ей из самых разных источников! Возможно, какую-то часть Дева почерпнет из энциклопедий, другую - из соцсетей, третью - от окружающих, а четвертую и вовсе составят ее догадки. Но это не должно ее смущать: чем больше сведений - тем лучше! Сегодня Дева будет отлично ориентироваться в информационном потоке, беря на заметку рациональные зерна и отметая все ненужное.

Весы

Сегодня Весы будут склонны судить обо всем чересчур безапелляционно и резко. Это скажется и на решениях, которые они примут, и на взаимоотношениях с окружающими. Если же речь идет о Весах-начальнике, их подчиненным можно лишь посочувствовать! Сегодня для Весов не существует полутонов, все окрашено черно-белой краской. Ну а поскольку белой краски у них припасено значительно меньше, чем черной, то по важным вопросам к Весам лучше не подходить. Да и по неважным тоже.

Скорпион

Сегодня залог успеха Скорпиона в делах - это люди, которые его поддерживают. В одиночку Скорпион не сделает и малой части того, что задумал, зато опираясь на единомышленников, способен перевыполнить план! Кроме того, Скорпион может с удивлением обнаружить среди лояльных ему людей даже тех, от кого он этого никак не ожидал. Прислушиваясь к их советам и заручившись поддержкой, Скорпион сегодня может смело браться за любое, пусть даже самое сложное дело.

Стрелец

Сегодня день Стрельца обещает быть загруженным и суетливым, но продуктивным. Ему придется побегать и попотеть, однако при этом он сумеет с самой выгодной стороны показать себя в деле. Работа будет кипеть в его руках! Не исключено, что именно заслуги сегодняшнего дня со временем обернутся для Стрельца переменами к лучшему в его жизни.

Козерог

Сегодня Козерог будет буквально излучать успех! Его внутреннее состояние гармонии и уверенности в себе способно буквально на глазах менять ситуацию и людей вокруг в лучшую сторону. Единственное, чего Козерогу не надо сегодня делать, - это скромничать. Не прячьте свои достоинства, наоборот - выставляйте их напоказ. Покажите всем вокруг, что вы умеете и чего стоите. Поверьте, окружающих это порадует, а вас - приятно удивит результат.

Водолей

Сегодня лучше всего Водолею будут удаваться повседневные, текущие дела, однако к ним он сумеет подойти творчески. В самой незамысловатой работе Водолей способен обнаружить свою изюминку, и это раскрасит его будни в яркие цвета. А вот от больших проектов и начинаний Водолею лучше держаться в стороне - сегодня его мышление не отличается глобализмом, и он рискует упустить что-то важное. Если же ситуация быстро начнет меняться и потребует решительных действий, Водолей вряд ли сумеет за ней успеть.

Рыбы

Сегодня Рыб ожидает успех во всем, что связано с повышением их профессионального уровня и новыми горизонтами! Звезды гороскопа советуют им заняться учебой, пойти на курсы повышения квалификации, завести новое хобби или просто посетить места, где они еще не бывали. Сегодня Рыбы имеют возможность убедиться в том, что ученье - это действительно свет. Или как минимум новые знакомства, возможности и перспективы.