На английских пляжах нашли тысячи погибших загадочным образом морских существ

На пляжах английской городской агломерации Тиссайд, расположенной между графствами Дарем и Северный Йоркшир, нашли тысячи вымытых на берег загадочным образом живых и мертвых морских существ. Об этом пишет Teesside Live, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

С начала октября местные жители начали замечать на пляжах погибших и еще живых морских обитателей. В понедельник, 25 октября, жительница деревни Марск Шэрон Белл отправилась на утреннюю прогулку вместе с мужем Кристофером, чтобы сфотографировать восход солнца. Когда пара пришла на пляж, она обнаружила огромные кучи крабов и омаров, разбросанных по песку. Следующие четыре часа муж и жена провели, пытаясь вернуть в воду всех живых существ, которых смогли найти.

По словам Белл, она уже 21 год живет в Марске и ни разу не видела ничего подобного. "Это выглядело просто ужасно. Трупы морских животных начали появляться на пляже несколько недель назад. В некоторых местах были буквально горы тел", - отметила она.

Агентство по охране окружающей среды начало расследование происшествия. Предположительно, причиной гибели стало загрязнение воды. "Мы собрали образцы воды, отложений, мидий и крабов, которые отправили в наши лаборатории для анализа, чтобы выяснить, мог ли инцидент с загрязнением окружающей среды и воды послужить причиной гибели животных. Мы также передали образцы в лабораторию CEFAS для анализа на наличие заболеваний", - прокомментировал представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что в Испании на берег лагуны Мар Менор, провинция Мурсия, вымыло тонны мертвой рыбы. Власти предположили, что массовую гибель рыб спровоцировала жара, в то время как ученые утверждают, что причина в отходах, которые выбрасывают фермерские хозяйства.