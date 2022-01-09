Диетолог объяснила, в каких продуктах содержится много сахара

Даже если продукт сам по себе не очень сладкий, уровень содержащегося в нем сахара может быть достаточно высокий. Об этом заявила агентству "Прайм" диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова, передает Day.Az.

По ее словам, к добавленному сахару относится не только сам сахар, но и мед, глюкозный, фруктозный и иные сиропы и концентрированные фруктовые соки.

"В лидерах по добавленному сахару кондитерские и хлебобулочные изделия. Если мы говорим о хлебе, то это в первую очередь пшеничные изделия, которые по содержанию сахара почти равны сдобной выпечке. То есть это такой "недесертный десерт", - пояснила специалист.

Также среди продуктов с высоким содержанием добавленного сахара она назвала "готовые завтраки" (особенно глазированные или запеченные) и некоторые кисломолочные продукты. К примеру, фруктовые йогурты, уровень сахара в которых может достигать 10-12 грамм на 100 грамм продукта, что является нормой для десерта.

Кроме того, сюда же относятся некоторые соусы и майонез, вареные колбасы, паштеты, кетчуп. В то же время углеводы в фруктах не считаются добавленных сахаром, отметила Круглова, потому что они представляют собой не только фруктозу, "но и большое количество жидкости, пищевых волокон и полезных микроэлементов и витаминов".