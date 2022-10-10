В Великобритании родилась девочка с необычной прической, которой нет объяснения

В Великобритании родилась девочка с необычной прической. Волосы ребенка растут вверх и не падают вниз, сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

20-летняя Алия Льюис 10 недель назад родила дочь. Девушка была удивлена, когда увидела, что волосы ее ребенка все время находятся в стоячем положении. Несмотря на то, что они с каждым днем удлиняются, волосинки не опускаются. Врачи говорят, что у девочки нет заболеваний, с которыми могла бы быть связана данная аномалия.

Волосы ребенка не укладываются, если их причесать или надеть шапку. Через две минуты после мытья они вновь занимают стоячее положение.

Родителям нравится необычная прическа их дочери. Они надеются, что ее волосы всегда будут находиться в таком положении. Прохожие, которые видят девочку, также говорят ей комплименты.