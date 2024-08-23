Число смертей в Европе может утроиться

К концу столетия число случаев смерти от жары в Европе может утроиться, причем непропорционально больше всего их число вырастет в странах Южной Европы, таких как Италия, Греция и Испания.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в исследовании европейских ученых, опубликованное в Lancet Public Health.

Холод убивает больше людей, чем жара в Европе, и некоторые утверждают, что изменение климата принесет пользу обществу, сократив эти смерти. Но, исследование показало, что число смертельных исходов будет медленно реагировать на потепление погоды и может даже возрасти, поскольку люди будут более уязвимыми к опасным температурам.

Исследователи пришли к выводу, что если глобальное потепление достигнет катастрофических 3-4 °C, рост числа смертей от жары значительно превзойдет падение числа смертей от холода. Изменение климата может создать "беспрецедентные проблемы" для систем общественного здравоохранения, особенно во время аномальной жары.

"Ожидается, что по мере потепления климата и старения населения будет происходить гораздо больше смертей, связанных с жарой, в то время как смертность от холода снизится лишь незначительно", - сказал представитель Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии, соавтор исследования Дэвид Гарсия-Леон.

От жары могут погибнуть 129 тыс. человек в год, если температура поднимется на 3°C выше доиндустриального уровня. Сегодня число смертельных исходов, связанных с жарой, в Европе составляет 44 тыс.

Ежегодное число смертей от холода и жары в Европе может вырасти с 407 тыс. человек сегодня до 450 тыс. в 2100 году, даже если мировые лидеры достигнут своей цели по глобальному потеплению в 1,5°C, говорится в исследовании.

Исследование появилось на фоне серии изнуряющих волн тепла, которые сеяли хаос по всему континенту.

По словам руководитель отдела климатических последствий и адаптации в благотворительной организации Wellcome Мадлен Томсон, это исследование - суровое напоминание о том, сколько жизней мы подвергаем риску, если не сможем достаточно быстро принять меры по борьбе с изменением климата.

Исследователи смоделировали данные по 854 городам, чтобы оценить смертность от высоких и низких температур по всему континенту. Они обнаружили, что жара убьет больше людей во всех частях Европы, но что самое тяжелое бремя ляжет на южноевропейские страны, такие как Испания, Италия и Греция, а также на части Франции.

Они прогнозируют, что число смертей от некомфортных температур увеличится на 13,5 процента.

Исследователи призвали правительства рассмотреть политику по сокращению числа смертей, например, инвестирование в больницы, создание планов действий. Они подчеркнули, что прогнозируемый рост числа смертей был обусловлен изменениями в структуре населения и климате Европы.

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