https://news.day.az/unusual/1717903.html Археолог рассказал, что у берегов Португалии лежат сотни кораблей с сокровищами Археолог Александр Монтейру заявил, что у берегов Португалии лежит 250 кораблей с сокровищами. Как передает Day.Az, его слова передает Observador. "Около 250 кораблей с сокровищами затонуло в водах архипелагов Азорских островов и Мадейры, а также у материкового побережья Португалии", - поделился Монтейру.
Археолог рассказал, что у берегов Португалии лежат сотни кораблей с сокровищами
Археолог Александр Монтейру заявил, что у берегов Португалии лежит 250 кораблей с сокровищами.
Как передает Day.Az, его слова передает Observador.
"Около 250 кораблей с сокровищами затонуло в водах архипелагов Азорских островов и Мадейры, а также у материкового побережья Португалии", - поделился Монтейру.
Отмечается, что археолог создал базу из 8620 кораблекрушений, которые произошли у побережья Португалии с 1500 года. По его словам, у берегов материка находятся по меньшей мере 250 кораблей, на которых есть сокровища.
Монтейру утверждает, что обнаружил останки флагманского корабля Nossa Senhora da Luz, затонувшего в 1615 году у острова Фаял на Азорах.
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