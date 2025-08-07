https://news.day.az/unusual/1772584.html В Китае набирает популярность необычный аттракцион - ВИДЕО В Китае желающие могут покататься и сыграть в популярную игру "Змейка" на набирающем популярность аттракционе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Китае набирает популярность необычный аттракцион - ВИДЕО
В Китае желающие могут покататься и сыграть в популярную игру "Змейка" на набирающем популярность аттракционе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
