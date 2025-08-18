Ученые впервые создали искусственные аналоги живых клеток

Японские исследователи из Университета Тюо под руководством профессора Хироаки Сузуки разработали метод массового производства искусственных клеток с воссозданной моделью клеточного ядра. Работа опубликована в журнале JACS Au, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рамках нового исследования ученые использовали микрофлюидные устройства - миниатюрные "фабрики" для точной работы с жидкостями на микроскопическом уровне. С их помощью удалось формировать равномерные липосомы - пузырьки с липидной оболочкой, аналогичной клеточной мембране. Внутрь этих оболочек помещались компоненты, необходимые для формирования ДНК-конденсатов, имитирующих ядро клетки.

Вместо использования теплового отжига, который может разрушать другие чувствительные компоненты клетки, исследователи применили осмотические методы: сжали липосомы, чтобы повысить концентрацию компонентов внутри и добиться самосборки ДНК-структур. Это позволило сохранить активность других молекул - например, ферментов - внутри искусственной клетки.

Самым значимым результатом стало то, что в этих модельных ядрах удалось запустить синтез белка: искусственные клетки начали производить зеленый флуоресцентный белок на основе встроенных генов. Это означает, что система работает как клетка - считывает ДНК и производит белки.

Создание таких искусственных клеток открывает путь к новым биотехнологиям: от замены поврежденных клеток до разработки биосенсоров и "умных" терапевтических систем.