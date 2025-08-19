Желающим взбодриться в непогоду дали совет

Пасмурная погода снижает выработку серотонина и заставляет чувствовать сонливость уже к вечеру, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина, передает Day.Az .

"Серое небо действительно "ворует" энергию. Это не метафора, а физиология. Когда мало солнечного света, снижается выработка серотонина - гормона бодрости и хорошего настроения. А мелатонин, наоборот, начинает вырабатываться раньше, и мы чувствуем сонливость уже к шести вечера. Но это не депрессия и не лень - это реакция организма на изменение светового режима. И справиться с этим можно уже за неделю, если включить три простых механизма: свет, движение и белок", - рассказала Крашкина.

Она посоветовала, что в случае, даже если на улице пасмурно, выходить на 15-20 минут. Лучше всего - до 10 утра.

"Это "запускает" биологические часы. Если нет возможности выйти - откройте все шторы, включите яркий свет в комнате. Можно использовать лампу дневного света - это работает, особенно если вы чувствуете, что день начинается с тумана в голове", - разъяснила врач.

Крашкина уточнила, что шаги - это не про марафоны. Хватит 20-30 минут быстрой ходьбы в день. Это не только тренирует сердце, но и стимулирует выработку эндорфинов.

"Даже если вы не любите спорт, просто идите - без цели, без приложения, без шагомера. Главное - чтобы ноги двигались, а голова немного отключилась. Через неделю вы заметите: мысли стали четче, а усталость - не такой глубокой", - отметила специалист.

Психотерапевт указала на то, что белок - это топливо для нервной системы.

"К августу у многих уже накоплен дефицит: мы летом ели больше углеводов, фруктов, мороженого, но забыли про белок. А он нужен для синтеза тех же нейромедиаторов - серотонина, дофамина. Утром - яйца, творог, йогурт. В обед - рыба, курица, бобовые. Это не диета, это поддержка. И через несколько дней вы почувствуете, что энергия не проседает после обеда, как раньше", - поделилась врач.