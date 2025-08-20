Создана первая карта здоровья биосферы Земли

Новое исследование функциональной целостности биосферы - способности растительного мира совместно регулировать состояние экосистемы - показало, что большая часть суши на Земле находится в "опасном состоянии".

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на журнал One Earth, работа проведена Потсдамским институтом исследований воздействия на климат (PIK) совместно с Венским университетом БОКУ, передает Day.Az.

Ученые изучали, получает ли растительность достаточно энергии для выполнения ключевых процессов, таких как фотосинтез, поддерживающий потоки углерода, воды и азота - основу стабильности экосистем.

"Наш спрос на биомассу продолжает расти, поэтому становится еще более важным количественно оценить нагрузку, которую мы уже оказываем на биосферу", - отметил ведущий автор исследования Фабиан Стензель. Рамка планетарных границ, на которой основано исследование, теперь ставит в центр внимание именно энергетические потоки из фотосинтеза.

Стресс, который человек оказывает на систему Земли, можно измерить по тому, какую часть природной продуктивности растений мы используем для своих нужд - через собранные урожаи, древесину и остатки растительности. Также учитывается снижение фотосинтеза, вызванное застройкой и уплотнением земель.

Исследование добавило к этому второй важный показатель - "индекс риска дестабилизации экосистемы". Он фиксирует сложные изменения в структуре растительности и в балансе воды, углерода и азота на планете. "Эти энергетические потоки управляют всей жизнью, но люди теперь отвлекают значительную часть их на свои собственные цели, нарушая динамику природы", - отметил руководитель анализа систем Земли Потсдамского института исследований воздействия на климат Вольфганг Лухт.

Исследование использовало глобальную биосферную модель LPJmL, которая с точностью до полуградуса моделирует потоки воды, углерода и азота ежедневно, начиная с 1600 года. Согласно данным, тревожные изменения в экосистемах начались уже в средних широтах в XVII веке, а к 1900 году индустриализация привела к тому, что 37% суши вышли за пределы локально безопасной зоны, а 14% - в зону высокого риска. Сегодня эти показатели выросли до 60% и 38% соответственно, главным образом из-за сельского хозяйства.

Исследование показывает, что границы биосферы, которые обеспечивают стабильность жизни на планете, уже нарушены почти повсеместно. "Эта карта - научный прорыв, потому что она раскрывает прямую связь между человеческой потребностью извлекать ресурсы и воздействием на экосистему", - подчеркнул директор Потсдамского института исследований воздействия на климат Йохан Рокстрём.

Ученые предупреждают: данные дают "важный импульс для международной климатической политики". Защита биосферы и рациональное использование биомассы должны рассматриваться как единая комплексная задача наряду с мерами по смягчению изменения климата.