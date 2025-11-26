https://news.day.az/unusual/1797954.html Дайверы показали затопленную шахту XVI века - ВИДЕО В Швеции набирает популярность экстремальное развлечение для опытных дайверов - погружения в затопленную шахту рудника XVI века Туна-Хэстберг. Как сообщает Day.Az, когда-то здесь добывали железную руду, но после закрытия выработок тоннели постепенно заполнились водой, превратив промышленный объект в уникальный подводный лабиринт.
Дайверы показали затопленную шахту XVI века - ВИДЕО
В Швеции набирает популярность экстремальное развлечение для опытных дайверов - погружения в затопленную шахту рудника XVI века Туна-Хэстберг.
Как сообщает Day.Az, когда-то здесь добывали железную руду, но после закрытия выработок тоннели постепенно заполнились водой, превратив промышленный объект в уникальный подводный лабиринт.
Сегодня шахта стала культовым местом для любителей подводных приключений - глубина отдельных залов превышает 40 метров.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре