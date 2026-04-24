В США сообщили о распространении агрессивных прыгающих червей

Распространение агрессивных инвазивных червей обнаружили в штате Колорадо в США. Об этом сообщили в местном министерстве сельского хозяйства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Предотвратить распространение прыгающего червя <...> критически необходимо для защиты здоровых почв и местных растений нашего штата", - заявил Вондирад Гебру, директор отдела растениеводства в министерстве сельского хозяйства Колорадо, отметив, что эффективных методов по уничтожению таких червей нет.

Минсельхоз отмечает, что в сезон гиперактивности прыгающие черви повреждают корни растений и ускоряют высыхание почвы, при этом создается так называемый "парадокс бедности питательными веществами" - химические элементы в почве присутствуют, но становятся недоступны для растений.

Азиатский "прыгающий червь", он же "сумасшедший червь" или "змеиный червь", живет всего один сезон и погибает с наступлением холодов. В минсельхозе объяснили, что червь быстро потребляет поверхностную органику, разрушая критически важный слой почвы, необходимый для поддержки растений и лесных экосистем штата.