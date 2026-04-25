В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало новое загадочное слово
В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало новое загадочное слово
Радиостанция УВБ-76, известная как "Радио Судного дня", в пятницу передала очередное сообщение. Об этом в ночь на субботу сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Станция начала вещание 24 апреля в 15:36 по московскому времени. Сообщение включало набор букв и цифр, в том числе слово "быкочерт", которое ранее не встречалось в других передачах УВБ-76.
"НЖТИ 10071 БЫКОЧЕРТ 5912 3547", - прозвучало в эфире.
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, за что получила неофициальное название "Жужжалка".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре