В метеоритном кратере найдены свидетельства существования древней жизни

Ученые из Корейского института геологических наук и минеральных ресурсов обнаружили в древнем метеоритном кратере в Южной Корее строматолиты - структуры, образованные микроорганизмами. Находка может изменить представления о том, какую роль падения астероидов сыграли в зарождении жизни на Земле.

Работа опубликована в журнале Communications Earth & Environment (CE&E).

Речь идет о бассейне Чокчжун-Чхоге в корейском уезде Хапчхон - кратере, возникшем около 42 тыс. лет назад после падения крупного метеорита. Под северо-западной частью кратера ученые нашли несколько строматолитов диаметром 10-20 см.

Строматолиты представляют собой слоистые структуры, которые создают микробные сообщества, включая цианобактерии. Подобные образования считаются одними из древнейших следов жизни на Земле: некоторые из них имеют возраст около 3,5 млрд лет.

Анализ показал, что найденные структуры, вероятно, сформировались в гидротермальном озере, возникшем после удара астероида. При падении небесное тело разогрело и разрушило земную кору, а остаточное тепло поддерживало существование горячей воды в кратере на протяжении тысяч лет.

В пользу этой версии говорит химический состав пород. Ученые обнаружили следы европия - элемента, который становится более растворимым в горячих гидротермальных водах. Также в осадках нашли повышенные концентрации кальция, кальцита и серы, связанных с микроорганизмами, приспособленными к жизни в теплой среде.

Радиоуглеродный анализ показал, что строматолиты образовались примерно 23,4-14,6 тыс. лет назад, то есть гидротермальное озеро существовало десятки тысяч лет после удара.

Авторы предполагают, что в ранней истории Земли, когда планета подвергалась интенсивной метеоритной бомбардировке, подобные кратеры могли создавать многочисленные временные "убежища" для микробной жизни.

Исследователи также выдвинули гипотезу, что такие сообщества могли формировать локальные "кислородные оазисы". Ранее ученые предполагали, что древние микроорганизмы, строившие строматолиты, могли участвовать в насыщении атмосферы кислородом.

"Это первое комплексное доказательство того, что строматолиты могли формироваться в гидротермальных озерах, созданных ударами астероидов. Такие среды могли быть благоприятны для ранних микробных экосистем", - отметил руководитель исследования Чжэсу Лим.

Авторы считают, что аналогичные следы жизни могут скрываться и в древних кратерах на Марсе.