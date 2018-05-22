Могерини прокомментировала заявления Помпео по Ирану

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Федерика Могерини заявила, что не услышала от госсекретаря США Майка Помпео объяснений о том, как выход из ядерной сделки с Ираном поможет обезопасить регион. Об этом сообщает РИА "Новости". передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Выступление госсекретаря Помпео не показало, как выход из СВПД сделал или сделает регион более безопасным от угрозы ядерного распространения или как это ставит нас в более выгодное положение, чтобы повлиять на поведение Ирана в областях, выходящих за рамки соглашения", - сказала Могерини.

По ее словам, для ядерного соглашения с Ираном "нет альтернативы".

Она также подчеркнула, что ЕС остается привержен выполнению сделки, пока Иран выполняет свои обязательства.