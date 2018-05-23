КНДР разрешила журналистам из Южной Кореи освещать закрытие полигона - ВИДЕО

23 мая 2018 10:36

Северная Корея приняла от Южной список из восьми журналистов, которые будут освещать церемонию закрытия ядерного полигона Пхунгери, намеченной на эту неделю. Документ был передан КНДР в пограничном пункте Пханмунджом утром в среду, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Корреспонденты полетят в северокорейский Вонсан на чартерном рейсе. Обратно они вернутся через Пекин вместе с другими иностранными журналистами, уже находящимися в КНДР, передает ТАСС.

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КНДР разрешила журналистам из Южной Кореи освещать закрытие полигона

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