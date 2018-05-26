Колумбия станет глобальным партнером НАТО

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявил, что на следующей неделе его страна закончит все формальные процедуры по получению статуса глобального партнера НАТО. Об этом он написал в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РБК



"И еще одна большая новость. На следующей неделе мы формализуем вступление Колумбии в НАТО в качестве глобального партнера", - написал президент.



Он добавил, что Колумбия станет единственной страной Латинской Америки, которая имеет такую привилегию.

Как говорится в разделе о Колумбии на сайте Североатлантического блока, сотрудничество с этой страной в разных областях, в том числе сфере безопасности на море, военного образования и подготовки кадров, блок начал с 2013 года. В декабре 2016 года стороны начали разработку индивидуальной программы партнерства и сотрудничества для определения приоритетных направлений. Переговоры успешно завершились в мае 2017 года.



"Целями партнерства являются разработка общих подходов к глобальным угрозам безопасности, таким как кибербезопасность, безопасность на море, а также терроризм и его связи с организованной преступностью", - говорится в сообщении на сайте НАТО.

27 сентября 2016 года правительство Колумбии подписало договор о прекращении огня с левой повстанческой группировкой Революционных вооруженных сил страны (FARC), положив конец гражданской войне, которая шла в стране с 1964 года и стала самым длительным по времени вооруженным конфликтом в истории Западного полушария. За все время военных действий погибли около 260 тыс. человек, еще 6 млн колумбийцев были вынуждены покинуть свои дома.





