Колумбия официально стала первой страной-партнером НАТО в Латинской Америке

Колумбия стала первой страной-партнером НАТО в Латинской Америке, объявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Генсек НАТО проводит в четверг в Брюсселе встречу с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом.

"Колумбия - это наш новый партнер, первый в Латинской Америке", - сообщил Столтенберг.

По его словам, сотрудничество альянса с Колумбией планируется, в частности, в сферах кибербезопасности и разминирования.

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