Колумбия официально стала первой страной-партнером НАТО в Латинской Америке
31 мая 2018 20:32 202
Колумбия стала первой страной-партнером НАТО в Латинской Америке, объявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Генсек НАТО проводит в четверг в Брюсселе встречу с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом.
"Колумбия - это наш новый партнер, первый в Латинской Америке", - сообщил Столтенберг.
По его словам, сотрудничество альянса с Колумбией планируется, в частности, в сферах кибербезопасности и разминирования.
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