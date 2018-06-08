В Туркменистане аккредитован посол Колумбии

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты чрезвычайного и полномочного посла Колумбии Альфонсо Лопеса Кабальеро, говорится в пятницу в сообщении туркменского правительства.

Дипломат был проинформирован об основных направлениях государственной политики и законотворческой деятельности Меджлиса Туркменистана. Он отметил заинтересованность Колумбии в активизации взаимодействия с Туркменистаном как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, сказано в информации.

На встрече была выражена готовность к развитию межпарламентских связей, передает передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Альфонсо Лопес Кабальеро также был принят в министерстве иностранных дел Туркменистана. Поздравив посла с назначением на этот ответственный пост, туркменская сторона отметила большое внимание страны, уделяемое укреплению и дальнейшему развитию отношений с Колумбией, говорится в сообщении.

Были рассмотрены возможности совместного противостояния стран всеобщим проблемам и угрозам современности.

Туркменистан в последние годы активизировал сотрудничество с государствами Латинской Америки. В 2009 году с визитом в Ашхабаде побывал президент Венесуэлы Уго Чавес. В рамках участия в конференции ООН по устойчивому развитию "РИО+20", которая проходила в июне 2012 года в Бразилии, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с председателем Госсовета и Совета министров Республики Куба Раулем Кастро. В информации отмечалось, что кубинский руководитель "дал высокую оценку миротворческой, основанной на принципах позитивного нейтралитета, политике Туркменистана, которая стала важным фактором стабильности в Среднеазиатском регионе".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook