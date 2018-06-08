Трагедии в Грузии: погибла украинская семья с дочерью

Трое туристов, погибших во время рафтинга на реке Чорохи в высокогорной Аджарии, являются гражданами Украины. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, передает портал "Новости-Грузия".

Несчастный случай произошел в сегодня днем в Хелвачаурском районе, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.. В лодке находились шесть человек. Как сообащется, лодка перевернулась, и все они оказались в горной реке. На месте работали спасатели. Сразу по прибытию они обнаружили тела трех погибших, а немного позже - тело еще одного человека.

Погибшие туристы - члены одной семьи. Супруги и их 24-летняя дочь приезжали в Грузию из Украины второй год подряд. В прошлом они уже занимались рафтингом на реке Чорохи.

Что касается четвертого погибшего, то он является гражданином Грузии. Мужчина сопровождал туристов во время спуска по реке.

"Произошла настоящая трагедия. Среди погибших трое иностранных туристов, предположительно славяне. Один из погибших наш соотечественник", - сказал журналистам мэр Хелвачаури Джумбер Вардманидзе.

Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности", что карается ограничением свободы сроком до 5 лет или лишением свободы сроком от 2 до 4 лет.