ВС Турции на севере Ирака – элемент предвыборной кампании или реальная борьба с террором?

Каждая страна имеет право на обеспечение безопасности своих границ, и, исходя из этих принципов, Турция ранее провела две военные операции на территории Сирии.

Однако, не смотря на успешность операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь", турецкие власти неоднократно заявляли о возможном начале новых военных операций против террористической организации РПК на севере Ирака.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Анкара и Багдад приступят к совместной военной операции на севере Ирака.

"Совместная военная операция на севере Ирака начнется, как только закончатся парламентские выборы в Ираке", - сказал Чавушоглу.

Но, как уже известно, 11 июня текущего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завил о начале новой военной операции на севере Ирака. Тем не менее, выступивший следом министр обороны страны Нуреттин Джаникли отметил, что военные операции на севере Ирака начались в марте этого года.

По словам Джаникли, Турция в течение года планировала операции против РПК на севере Ирака.

Лишь незначительная часть населения Турции не поддерживает правительство в вопросе борьбы с террором, однако, не смотря на это, существует мнение о том, что военная операция на севере Ирака организована в качестве элемента предвыборной кампании партии Справедливости и развития (ПСР).

Вполне очевидно, что недавнее уничтожение военной базы террористов в иракском районе Кандиль является принципиальным, даже можно сказать, победным шагом в борьбе с РПК. Однако, не смотря на успешное продолжение военных операций на севере Ирака, вряд ли ВС Турции в течение следующих 12 дней (оставшихся до президентских и парламентских выборов) смогут реализовать этот план. Следовательно, это свидетельствует о том, что военная операция на севере Ирака ни как не может быть отнесена к предвыборной кампании ПСР.

Тем не менее, возникает вопрос, почему тогда ВС Турции не дождались итогов парламентских выборов в Ираке и приступили к военной операции в марте?

Дело в том, что Анкара обладала обширной информацией о том, что на парламентских выборах в Ираке может одержать победу блок одного из духовных лидеров мусульман-шиитов Муктада ас-Садра, отношение которого к проводимой Турцией политике весьма негативно.

Следует отметить, что в прошлом Муктада ас-Садр неоднократно заявлял, что Турция настроена враждебно в отношении Ирака.

Исходя из приведенных фактов, можно сказать, что, несмотря на то, что военная операция ВС Турции на севере Ирака опережает события, она является реальной борьбой против терроризма.

Руфиз Хафизоглу, заместитель главного редактора Trend