Германия и Франция выступили за создание группы по вопросам развития ЕС

20 июня 2018 09:40

Германия и Франция выступают за создание "группы мудрецов", которая бы занялась вопросами финансовой архитектуры политики развития ЕС и представила бы предложения на Совете ЕС в декабре, говорится в заявлении по итогам германо-французских межправконсультаций, распространенном во вторник пресс-службой кабмина ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Предлагаем быстро создать высокопоставленную "группу мудрецов" по ​​европейской финансовой архитектуре в целях развития (в частности, в отношении соответствующих ролей ЕИБ и ЕБРР) для представления предложений в Европейский совет в декабре", - говорится в документе.

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