Пентагон объявил о приостановке ряда военных учений с Южной Кореей

США объявили о приостановке ряда военных учений с участием Южной Кореи в связи с итогами недавней встречи президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в пятницу заявлении Пентагона.

Такое решение было принято после встречи министра обороны США Джеймса Мэттиса с госсекретарем Майклом Помпео, помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и председателем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералом Джозефом Данфордом.

В заявлении говорится, что на неопределенный срок приостанавливаются маневры Freedom Guardian и еще двое учений в рамках программы обменов для корейских морских пехотинцев, запланированные на следующие три месяца. Так также подчеркивается, что в зависимости от последующих переговоров с КНДР будут приняты "дополнительные решения".

Ранее на этой неделе США и Южная Корея договорились отложить запланированные на август совместные военные учения Ulchi Freedom Guarian на Корейском полуострове.

"Переговоры на этот счет на данном этапе продолжаются. Пока Северная Корея продолжает действовать добросовестно, как мы видели это в Сингапуре, мы ожидаем, что эти вещи будут находиться на паузе", - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее американский президент Дональд Трамп, вдохновленный благоприятным исходом переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, объявил о том, что США прекратят совместные с Сеулом провокационные и крайне затратные учений. "Эти учения очень дорогие, а мы оплачиваем большинство из них. В нынешних обстоятельствах, когда мы ведем переговоры... Я думаю, теперь нецелесообразно проводить такие учения", - подчеркнул глава государства. Пхеньян неоднократно называл эти маневры "репетицией вторжения".



