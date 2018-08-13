В Сирии уничтожили пять беспилотников, приближавшихся к авиабазе "Хмеймим"
Российские военные уничтожили пять беспилотников террористов, приближавшихся к авиабазе "Хмеймим" в Сирии, пострадавших и материального ущерба нет, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР Алексей Цыганков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"За прошедшие сутки средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим и города Алеппо были обнаружены пять беспилотных летательных аппаратов, запущенных с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории Идлибской зоны деэскалации. Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы воздушные цели были уничтожены на удалении от авиабазы", - сказал он.
По словам Цыганкова, никто не пострадал, а база "Хмеймим" функционирует в прежнем режиме.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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