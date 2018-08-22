Двое россиян печатали деньги на принтере и расплачивались ими

Два жителя Благовещенска печатали на принтере поддельные купюры и расплачивались ими по всему городу, оба арестованы и признали свою вину, сообщает управление МВД по Амурской области, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Заявления об обнаружении фальшивых банкнот номиналом в 2 тысячи рублей поступили в дежурную часть МВД в августе, в один из банков обратился сотрудник торговой точки, чтобы проверить деньги, которыми расплатился неизвестный покупатель. Ситуация повторилась при пересчете выручки в других организациях города.

По всем фактам сбыта поддельных денег следственный отдел полиции Благовещенска возбудил уголовные дела.

Полицейские и бойцы Росгвардии задержали подозреваемых дома.

"Ими оказались двое жителей Благовещенска 1974 и 1980 годов рождения. В ходе обысков в их квартирах обнаружены и изъяты более 30 купюр с признаками подделки номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Фигуранты признались в содеянном. Им вменяются шесть эпизодов преступной деятельности. Предварительно установлено, что банкноты они изготовили при помощи принтера. Избрана мера пресечения в виде заключение под стражу", - сообщает пресс-служба полиции.