В Москве семь человек задержали за стрельбу из автомата в офисе

Семь человек доставили в отделение полиции за стрельбу из охолощенного (переделанного под стрельбу холостыми патронами) автомата в офисном помещении в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, передает Day.Az.

"В отделение доставлены семь человек, которые, по предварительным данным, стреляли из охолощенного оружия на базе автомата в офисном помещении в центре Москвы", - пояснил источник.

В пресс-службе столичного управления МВД подтвердили факт задержания, не раскрывая подробностей инцидента. "В полицию поступила информация о том, что в офисном помещении на ул. Марксистская слышны подозрительные хлопки. На место прибыли сотрудники полиции, прошли в офисном здания и обнаружили в офисном помещении семерых граждан, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения", - пояснили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что для дальнейшего разбирательства граждане доставлены в отдел полиции.