В России школьник умер во время урока

Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту гибели ученика пятого класса в гимназии Екатеринбурга. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в понедельник, 17 сентября, в гимназии №47. Отмечается, что во время шестого урока учитель, проходя между рядами, заметил, что у одного из школьников текут слезы. Он рассказал, что у него очень сильно болит голова. После этого учительница и другие ученики сопроводили ребенка в медицинский пункт.

"Медицинский работник вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Бригада скорой помощи доставила мальчика в больницу, где, несмотря на усилия врачей, учащийся гимназии скончался", - говорится в сообщении прокуратуры.