В Праге задержали мужчину, обвиненного в подготовке терактов

Словацкая информационная служба (СИС, контрразведка) располагала данными о проживавшем в Чехии гражданине Словакии Доминике К., который был обвинен в подготовке терактов в Праге, и своевременно проинформировала о нем чешских коллег, сообщил во вторник журналистам представитель СИС Бранислав Звара, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Чешская полиция в конце минувшей недели обвинила в подготовке терактов в Праге проживавшего в Чехии гражданина Словакии Доминика К., который в 2015 году принял ислам, посещал мечети и называл себя последователем бывшего пражского имама, ранее обвиненного в поддержке терроризма и бежавшего из Чехии.

Дома у молодого человека, ныне именующего себя Абдулом Рахманом, криминалисты обнаружили материалы для изготовления взрывчатых веществ, а также инструкции о том, как скрытно прикреплять их к телу или автомобилю. В соцсетях он активно распространял идеи радикального исламизма.

"Это было сделано в рамках разведдеятельности, проводимой в целях борьбы с терроризмом и распространением экстремизма, проявляющегося насильственными методами. Полученную информацию мы активно передавали в рамках международного сотрудничества спецслужб", - сказал Звара.

По словам представителя контрразведки, СИС обычно не информирует о своей деятельности.

"Однако в связи с повышенным интересом и важным случаем с деятельностью словацкого гражданина, задержанного в Чехии по подозрению в подготовке террористического акта, СИС сделала исключение из своей обычной практики", - добавил Звара, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.

Обвиненный в подготовке терактов Доминик К. в настоящее время, согласно решению суда района Прага-5, находится в заключении. Жалобы его адвокатов отвергли горсуд Праги, а также Конституционный суд Чехии, которые сочли, что против обвиняемого существует достаточно доказательств.