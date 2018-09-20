В Колумбии автомобиль въехал в толпу людей, много погибших и пострадавших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
20 сентября 2018 11:16 217
10:16
Восемь человек погибли и 10 получили ранения в результате ДТП, при котором автомобиль въехал в толпу людей в колумбийском городе Гуадуас департамента Кундинамарка, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщает портал Tiempo, местные жители собрались на дороге после случившегося ранее другого ДТП, в котором перевернулись два автомобиля, перевозившие мороженое и йогурты. Люди собирали рассыпавшийся по шоссе товар, когда на них наехал еще один автомобиль.
По предварительным данным, у машины отказали тормоза. На месте скончались четверо пострадавших, еще четверо раненых умерли в больнице.
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11:16
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