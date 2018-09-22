В детском саду в Грузии произошло массовое отравление

В Грузии в детском саду села Гегути муниципалитета Цхалтубо отравились 11 детей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, дети помещены в городскую Больницу Кутаиси. У них наблюдаются боли в животе, рвота и повышенная температура.

Пока не известна точная причина отравления. Предположительно, дети отравились овощами или молочной продукцией.

Представители Национального центра Грузии по контролю за заболеваниями и общественного здравоохранения проводят необходимые мероприятия для выявления причины отравления.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook