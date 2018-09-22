В детском саду в Грузии произошло массовое отравление
22 сентября 2018 13:33 173
В Грузии в детском саду села Гегути муниципалитета Цхалтубо отравились 11 детей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, дети помещены в городскую Больницу Кутаиси. У них наблюдаются боли в животе, рвота и повышенная температура.
Пока не известна точная причина отравления. Предположительно, дети отравились овощами или молочной продукцией.
Представители Национального центра Грузии по контролю за заболеваниями и общественного здравоохранения проводят необходимые мероприятия для выявления причины отравления.
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