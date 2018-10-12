Помпео и Чавушоглу переговорили после освобождения Брансона

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу после освобождения американского пастора Эндрю Брансона. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, Помпео и Чавушоглу провели телефонные переговоры.

Как отмечается, тема разговора пока неизвестна.