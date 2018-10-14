Хокинг перед смертью рассказал о новой угрозе человечеству

Физик-теоретик Стивен Хокинг опасался появления "суперлюдей" с измененной ДНК, пишет The Sunday Times со ссылкой на последнюю книгу ученого, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Перед смертью Хокинг написал работу "Короткие ответы на серьезные вопросы", которая будет опубликована 16 октября. В ней физик поделился опасениями, что в будущем люди смогут за деньги вносить изменения в ДНК, чтобы улучшать различные качества организма.

"Возможно, против генной инженерии на людях примут определенные законы, но некоторые не смогут побороть искушение, чтобы улучшить человеческие качества, например память, сопротивляемость болезням, продолжительность жизни"?- цитирует газета выдержки из книги.

По мнению Хокинга, появление "улучшенного" человека приведет к тому, что обычные люди начнут формировать особую, низшую касту или вовсе вымрут.

Хокинг - популяризатор науки и автор книги "Краткая история времени", которая разошлась десятимиллионным тиражом. Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности - первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется. Он умер 14 марта на 77-м году жизни.