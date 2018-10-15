Вулкан Эбеко выбросил очередной столб пепла

15 октября 2018 09:01

Расположенный на острове Парамушир (Сахалинская область, Северные Курилы) вулкан Эбеко выбросил пепловый столб на высоту до 2,5 километра, шлейф от которого распространился в северо-восточном направлении на расстояние до 5 километров. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В расположенной неподалеку городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запах сероводорода не ощущаля, угрозы для населения нет, передает ТАСС.

Вулкан Эбеко, находящийся в северной части хребта Вернадского, активизировался в ноябре 2016 года.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az