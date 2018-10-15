Вулкан Эбеко выбросил очередной столб пепла
15 октября 2018 09:01 236
Расположенный на острове Парамушир (Сахалинская область, Северные Курилы) вулкан Эбеко выбросил пепловый столб на высоту до 2,5 километра, шлейф от которого распространился в северо-восточном направлении на расстояние до 5 километров. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В расположенной неподалеку городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запах сероводорода не ощущаля, угрозы для населения нет, передает ТАСС.
Вулкан Эбеко, находящийся в северной части хребта Вернадского, активизировался в ноябре 2016 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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