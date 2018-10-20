В Грузии кандидата в президенты задержали на фестивале легализации конопли

20 октября 2018 20:34

МВД Грузии сообщило о задержании 11 человек на "фестивале легализации конопли" в парке "Дедаэна" в Тбилиси, в том числе организатора акции - кандидата в президенты страны Зураба Джапаридзе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Джапаридзе является лидером партии "Гирчи". Эта партия была инициатором легализации марихуаны в стране, что было позже утверждено конституционным судом. Целью фестиваля партия "Гирчи" назвала протест из-за решения властей Грузии ограничить право курения марихуаны в стране. В рамках акции Джапаридзе демонстративно раздал несколько сигарет с марихуаной собравшимся на фестивале людям. Так он опротестовал то, что полиция не позволила его партии провести фестиваль.

"За организацию так называемого фестиваля марихуаны и оказание сопротивления полиции задержаны 11 человек", - сказано в заявлении МВД.

Министерство отмечает, что кандидат в президенты Джапаридзе добровольно последовал за полицией и теперь участвует в следственных действиях.

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