Хейли потребовала от ООН наказания Кубы и Боливии
20 октября 2018 23:40 165
Уходящая в отставку постпред США Никки Хейли потребовала от ООНпринять меры против делегаций Боливии и Кубы, сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что во вторник, 16 октября, представители Боливии и Кубы пытались сорвать мероприятие ООН, выкрикивая лозунги и стуча наушниками по столам.
"Из-за возмутительного поведения кубинской и боливийской делегаций это дипломатическое событие стало бессмысленным столпотворением. Также имуществу США был нанесен ущерб", - заявила Хейли.
Кубинская дипмиссия уже потребовала провести расследование произошедшего.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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