Хейли потребовала от ООН наказания Кубы и Боливии

Уходящая в отставку постпред США Никки Хейли потребовала от ООНпринять меры против делегаций Боливии и Кубы, сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что во вторник, 16 октября, представители Боливии и Кубы пытались сорвать мероприятие ООН, выкрикивая лозунги и стуча наушниками по столам.

"Из-за возмутительного поведения кубинской и боливийской делегаций это дипломатическое событие стало бессмысленным столпотворением. Также имуществу США был нанесен ущерб", - заявила Хейли.

Кубинская дипмиссия уже потребовала провести расследование произошедшего.