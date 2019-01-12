Трехкратная олимпийская чемпионка сломала локоть, упав с лестницы

Американская гимнастка Александра Райсман восстанавливается после перелома локтя, который она получила в результате падения с лестницы, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Я пережила две Олимпиады и 19 лет в гимнастике, не сломав ни одной кости, но лестница поймала меня. Я упала и сломала локоть", - написала Александра в соцсетях.

24-летняя Райсман была капитаном женской сборной США по спортивной гимнастике на Олимпиаде-2012. В Лондоне спортсменка завоевала две золотые медали (в командных соревнованиях и вольных упражнениях). На ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро Райсман снова получила "золото" в командном турнире.