Подорожала нефть марки Brent
16 января 2019 00:07 115
Нефть марки Brent вслед за WTI подорожала более чем на 3% во вторник вечером, свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По состоянию на 22.29 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,78%, до 60,62 доллара за баррель. Минутами ранее марка дорожала на 3,2%, до 60,86 доллара.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 2,79%, до 51,92 доллара за баррель после скачка до 52,3 доллара.
15 января 23:10 188
Названы самые фотографируемые туристические места
15 января 23:02 204
Кандидат в генпрокуроры США назвал главного соперника страны
15 января 22:59 200
Украина может усилить купленные у Турции дроны ракетами
15 января 22:52 324
Российский боец MMA устроил погром в банке
15 января 22:50 188
Трамп может признать главу парламента президентом Венесуэлы
00:10
Точный гороскоп на среду
15 января 23:52
В Баку отметили юбилей народного художника Арифа Азиза - ФОТО
15 января 23:10
Названы самые фотографируемые туристические места
15 января 23:02
Кандидат в генпрокуроры США назвал главного соперника страны
15 января 22:59
Украина может усилить купленные у Турции дроны ракетами
15 января 22:52
Российский боец MMA устроил погром в банке
15 января 22:50
Трамп может признать главу парламента президентом Венесуэлы
15 января 22:45
В Азербайджане сгорел частный жилой дом - ФОТО - ВИДЕО
15 января 22:45
Facebook инвестирует $300 млн в развитие новостной журналистики
15 января 22:36
Bakıda gənc iki bina arasındakı boşluğa yıxıldı
15 января 22:35
Мадонна может выступить на "Евровидении" в Израиле
15 января 22:18
Трамп о спортсменах, съевших тысячу гамбургеров в Белом доме
15 января 22:12
США потребовали от России уничтожить ракету 9М729
15 января 22:06
Демократы отказались явиться в Белый дом на переговоры с Трампом
15 января 22:01
В армянской армии выросли небоевые потери - Статистика
15 января 21:59
В Азербайджане перевернулся автомобиль, водитель получил травмы
15 января 21:49
В России выявили всплеск телефонного мошенничества
-
15 Янв. 16:34 6 423
-
15 Янв. 06:07 5 541
-
15 Янв. 13:52 4 348
-
15 Янв. 13:39 3 590
-
15 Янв. 20:09 3 553