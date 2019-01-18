Дикие олени-карибу полностью исчезли с территории США

Последняя самка оленя-карибу, жившая на севере США у границы с Канадой, была поймана экологами и перевезена в питомник в попытке спасти этих животных от полного исчезновения. О дальнейших планах ученых рассказывает новостная служба журнала Science, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Вырубки лесов в горах США и Канады помогают распространяться другим копытным животным, лосям и оленям, что привлекает волков и горных пум. Хищники проникают в соседние заповедники и уничтожают последних карибу. Поэтому нам пока не понятно, можно ли их спасти в принципе", - рассказывает Аарон Рид (Aaron Reid), эколог из Департамента лесного хозяйства Британской Колумбии в Пентиктоне (Канада).

Северные олени до недавнего времени были одними из самых распространенных животных в российских, канадских и американских регионах заполярья и на прилегающих к ним территориях умеренных широт. Численность многих стад достигала нескольких сот тысяч животных, и их состояние, несмотря на глобальное потепление и связанные с ним процессы, постепенно улучшалось до недавнего времени.

Недавно эти тренды радикально изменились, и сейчас многие лесные подвиды карибу, живущие в таежных горных лесах на юге Канады и на севере США, находятся на грани вымирания. Их численность упала с почти ста тысяч особей в конце прошлого века до нескольких тысяч сегодня, что ученые связывают с массовыми вырубками лесов, добычей нефти и проникновением южных оленей в их ареалы обитания.

Сильнее всего от этого пострадали "серые призраки" - лесные карибу, живущие в северных регионах США, на территории штатов Айдахо и Вашингтон. Их численность, как отмечали ученые в прошлом году, сократилась всего до трех особей. Неоднократные предложения ученых завезти несколько десятков канадских оленей не находили поддержки у властей страны.

Схожие проблемы заставили экологов из соседних регионов Канады выработать другую тактику, которая, как они надеются, поможет им спасти лесных северных оленей и той, и другой страны. Последние два года они ведут своеобразную "охоту" на этих обитателей гор, усыпляя и перевозя одиночных особей, чьи группы перестали существовать, в специальный питомник в окрестностях города Ревелстоук на юге Британской Колумбии.

За цвет глаз северного оленя отвечает тапетум - особый слой позади сетчатки, отражающий свет. Этот слой есть у многих животных, например, из-за него у кошек глаза "светятся" зеленым.

Недавно, как сообщает Science, они поймали всех трех американских "серых призраков", фактически очистив территорию США от этих животных. В ближайшее время они планируют объединить их с более крупной группой карибу, пойманных в Канаде, и выпустить на волю в одном из заповедников на границе между странами.

Многие экологи, в том числе Рид, сомневаются в целесообразности и реализуемости подобных инициатив. Канадских карибу и их новых товарищей, скорее всего, постигнет та же судьба, что и их американских родичей, если наступление южных оленей и вырубки лесов не прекратятся.

Более того, по его мнению, подобная судьба животных выгодна для властей региона, так как она позволяет снять статус охраняемых территорий с тех лесов, где они раньше жили, и отдать их на вырубку или добычу нефти. Схожие проблемы, как заключает ученый, в ближайшем будущем коснутся и других животных, обитающих в смешанных и хвойных горных лесах.

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