Дженнифер Лопес приобрела шикарный особняк за $5 млн

Голливудская певица и актриса Дженнифер Лопес приобрела шикарный особняк стоимостью 5 млн долларов. Этот дом расположен на пляже Олд Малибу-роуд, который обычно считается одним из лучших участков береговой линии города. Популярный среди серферов и знаменитостей, он находится недалеко от центральных магазинов и ресторанов Малибу? передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Дом с четырьмя спальнями был построен в 1949 году. Площадь виллы составляет 409 квадратных метров, в ней имеются встроенная ванна, встроенный шкаф, паровой душ и отдельный балкон с видом на пляж.

Дженнифер с семьей также смогут насладиться гидромассажной ванной на открытой террасе, мини-кинотеатром на верхнем этаже и комнатой для развлечений на нижнем этаже с баром и сауной. Потрясающий особняк с видом на океан был оформлен в ярких светлых тонах.