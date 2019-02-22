Часть междугороднего поезда сошла с рельсов после столкновения с автомобилем в департаменте Од на юге Франции, один человек пострадал, передает в пятницу портал France Info.

"Столкновение привело к тому, что передняя часть состава сошла с рельсов. Водитель автомобиля, получивший ранения, был госпитализирован в больницу Каркасона", - сообщает издание, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

Отмечается, что ни один из 248 пассажиров железнодорожного состава не пострадал.

Железнодорожное сообщение между Тулузой и Каркасоном из-за инцидента нарушено.