Назарбаев рассказал, чем займется после отставки
19 марта 2019 17:40 333
Подавший в отставку президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, какие он будет занимать должности, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я буду продолжать работать в качестве председателя Совета безопасности, я председатель партии Nur Otan и член Конституционного совета. Я буду с вами", - заявил Назарбаев.
Ранее Назарбаев заявил, что обязанности главы государства до выборов будет выполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.
Назарбаев возглавлял Казахстан с 1990 года, в 2015 году его переизбрали на пятый срок.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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