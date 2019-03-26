У побережья Турции затонула лодка с мигрантами, есть погибшие
26 марта 2019 09:33 23
В Эгейском море затонула лодка с мигрантами, незаконно пытающимися перебраться на греческий остров Мидилли. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, на борту затонувшей лодки находилось 15 человек. В результате происшествия погибли четыре человека, еще один пропал без вести. Отмечается, что среди погибших есть ребенок.
Спасенные 10 человек были направлены в больницы городов Айваджик и Балыкесир.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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