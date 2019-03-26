Постояльцы и сотрудники отеля в городе Natick в штате Массачусетс эвакуированы во вторник из-за сообщений о стрельбе. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила телекомпания NBC.

По ее информации, полицейские были вызваны на место происшествия в ночь с понедельника на вторник. По предварительным данным, был произведен по меньшей мере один выстрел. Предполагается, что стрелявший находится внутри здания, ведутся его поиски.

Как отмечает телеканал, известно также о по меньшей мере одном пострадавшем, однако пока не установлено, связан ли он со стрельбой.