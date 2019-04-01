Следователи ФСБ предъявили обвинение в призывах к терроризму уроженцу Дагестана блогеру Алибеку Мирзеханову. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах, передает Day.Az.

"Сегодня следователь ФСБ России предъявил Мирзеханову обвинение по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической") и по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Склонение, вербовка в террористическую деятельность")", - сказал собеседник агентства, отметив, что вину в инкриминируемых преступлениях блогер не признает.

Мирзеханов был арестован на два месяца Тверским судом Москвы. Он был задержан по подозрению в участии в драке в кафе "Неолит", но это дело в отношении него было прекращено.

Согласно материалам дела, показания по делу о призывах к терроризму на Мирзеханова дали двое ныне осужденных (в ноябре 2018 года и феврале 2019 года они были осуждены Московским окружным военным судом за участие в террористической деятельности). По их данным, в 2014 году блогер демонстрировал им видеозаписи с призывами уехать в Сирию и принять участие в боевых действиях на стороне запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

Защита обвиняемого отказалась комментировать детали уголовного дела, ссылаясь на подписку о неразглашении тайны следствия.

Мирзеханову в случае признания судом виновным грозит до 20 лет лишения свободы.

Отметим, что 14 февраля в Москве в принадлежащем азербайджанцу Яшару Алиеву кафе "Neolit" между азербайджанцами и чеченцами произошла массовая драка.